CCMQ recebe 'A casa do tempo', exposição dividida em diferentes núcleos curatoriais

Ocupando cinco espaços expositivos da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), a exposição A casa do tempo – Laboratório de curadoria colaborativa, organizada por acadêmicos da Ufrgs, fica em cartaz no centro cultural até o dia 15 de maio. A mostra está distribuída em núcleos curatoriais que envolvem fotografia, memória, música, cinema e outras linguagens.

Ao abordar as relações entre centro e periferia na arte, o projeto propõe o questionamento sobre o que representa uma casa da cultura na região central de Porto Alegre, de que cultura estamos falando e por quem e para quem ela é produzida. A iniciativa conta com a participação de 27 alunos do curso de especialização em Práticas Curatoriais do Instituto de Artes da Ufrgs.

A diversidade de linguagens artísticas é fruto do perfil multidisciplinar dos estudantes, oriundos de áreas como Comunicação, Letras, Biblioteconomia, Teatro, Música e Arquitetura.

O núcleo Eu, dentro e fora ocupa o Espaço Maria Lídia Magliani, no 5º andar, com obras de André Venzon, Lacunaz, Luciane Bucksdricker e Marina Camargo.

O passado não sabe seu lugar é o núcleo curatorial instalado na Sala Radamés Gnattali, no 4º andar, com duas instalações de artistas que exploram a memória. O Duo Betamaxers faz arte sonora e Iriane Leme mescla fotografias e projeções.

Já o núcleo Atravessamentos está no Laboratório Vânia Toledo, no 3º andar, com obras das fotógrafas Sandra Gonçalves e Fernanda Chemale, que contrapõem uma série de imagens coloridas e outra em preto e branco. O Memorial Majestic, no 2º andar, sedia o núcleo Majestic Hotel – sua sala de estar em Porto Alegre, com documentos e imagens que contam a história do prédio.

A exposição A casa do tempo, por fim, também marca a inauguração de mais um nicho expositivo alternativo no Espaço Inusitado, que recebe em um poço de luz obras instaladas pelos artistas Cláudia Hamerski, Estevão da Fontoura Haeser e Mitti Mendonça.