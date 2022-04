Atriz Letícia Virtuoso abre turmas de teatro para iniciantes em Porto Alegre

Ex-integrante do grupo teatral Ói Nóis Aqui Traveiz, onde atuou por 11 anos, a atriz Letícia Virtuoso volta a oferecer oficinas para iniciantes na arte da interpretação. Desta vez, a atuadora promove turmas em dois locais distintos: La Faísca Café e Dobra Espaço, ambos em Porto Alegre.

Concebido para quem quer começar a ter um primeiro contato com o universo da interpretação teatral, o Módulo I do curso Teatro na Prática, idealizado e ministrado por Letícia, inicia nesta quarta-feira (6) no Dobra Espaço (Avenida Getúlio Vargas, 1498). A oficina tem duração de quatro meses, e ocorre semanalmente, sempre às quartas, das 19h30min às 21h. As matrículas ainda estão abertas.

Neste módulo são realizados jogos e improvisações baseadas na linguagem teatral, com ênfase em dinâmicas que provoquem a expressividade autêntica, a partir da relação consigo e com o outro. Cada aula se inicia com exercício de concentração e presença, adentra na experimentação de noções basilares do fazer teatral através dos jogos e treinamentos e finda em uma improvisação coletiva. O último mês de encontros é dedicado ao exercício de criação de personagem.

Letícia tem a experiência de quem já participou de espetáculos como Medeia Vozes, Viúvas - Performance sobre a Ausência, Caliban - A Tempestade de Augusto Boal e O Amargo Santo da Purificação. A atuadora também ministrou a Oficina Livre na Terreira da Tribo, e outros diversos cursos na Teatraria ao Cubo. Criou o Teatro na Prática para manter suas pesquisas durante a pandemia, em diálogo com as ferramentas on-line e o contexto social do País e do mundo.

Em busca de um teatro que "parte das experiências interiores, individuais para contagiar o mundo com o êxtase que só essa vivência pode proporcionar", a atriz também abriu uma turma de iniciantes e iniciados nas artes cênicas, que, por sua vez, ocorre no La Faísca, todas as segundas-feiras, a partir das 19h. "O Laboratório Experimental vai ocorrer durante todo o ano, com montagem em dezembro", adianta a ministrante. "Com uma turma mista vamos trabalhar jogos, improvisação, expressão corporal e vocal, para o desenvolvimento integral do corpo em estado de atuação."