Música do período impressionista é tema de atividade no Instituto Ling

Nesta quinta-feira (7), às 19h30min, o Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) recebe mais uma edição das Audições Comentadas de Música Erudita. Seguindo a temática do impressionismo, a atividade tem a participação dos pianistas Olinda Allessandrini e Tiago Halewicz.

Os ingressos custam R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteiro), e as inscrições podem ser feitas no site www.institutoling.org.br ou na recepção do centro cultural.

No encontro, que mistura aulas com a execução de peças ao piano, os professores mostram em detalhes as principais composições registradas durante o período do impressionismo. No mundo da música, o movimento provocou uma quebra de regras e paradigmas, mudando a maneira como os instrumentos eram utilizados.