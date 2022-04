Arthur de Faria projeta livro sobre música popular da Capital

Resultado de extensa pesquisa realizada durante 30 anos, o primeiro volume do livro Porto Alegre: uma biografia musical, do compositor e jornalista Arthur de Faria, deve chegar às prateleiras em agosto. Para viabilizar a publicação, o autor - que também é pianista, arranjador e produtor - lançou, no último dia 22, um financiamento coletivo na plataforma Catarse, em parceria com a Arquipélago Editorial e com meta de arrecadar R$ 32,5 mil até a primeira semana de maio.

O valor deve garantir a preparação e a revisão do texto, que já está escrito, bem como a finalização do projeto gráfico, diagramação e impressão do volume. Quem colaborar com a campanha receberá diferentes recompensas, como exemplares exclusivos da obra em capa dura, além de audições musicais comentadas com o próprio Arthur de Faria nas modalidades presencial e online. "Depois da campanha, o livro poderá ser encontrado em algumas livrarias, mas em acabamento brochura. Em capa dura, só terá quem está com a gente desde agora", destaca o pianista.

Autor também de livros como Elis - uma biografia musical, Faria se detém desta vez na história da música popular feita em Porto Alegre, desde a chegada dos açorianos até o final da Era do Rádio, no início dos anos 1960. O livro resgata a memória de grandes nomes desta cena - alguns esquecidos pelo público em geral, como Octávio Dutra e Paulo Coelho, outros que se mudaram e acabaram reconhecidos em todo o território nacional, como Chiquinho do Acordeom, Edu da Gaita e Radamés Gnattali. Foram centenas de entrevistas realizadas, centenas de livros devorados e muita pesquisa em arquivo de jornal, além, é claro, da escuta atenta de muitos discos da época.

A obra integra uma série de sete livros que Arthur de Faria pretende assinar, contando a história da música popular na cidade. Além deste primeiro volume e de Elis: uma biografia musical, o jornalista irá lançar ainda Lupicínio - Uma biografia musical, com publicação prevista para o final do ano, e outros quatro: uma biografia do compositor e maestro Radamés Gnattali, dois novos volumes sobre a história da música popular de Porto Alegre, um volume sobre a história da música regional feita na Capital e, por último (mas não necessariamente nesta ordem), a história do rock em Porto Alegre.