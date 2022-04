Novo espetáculo marca os 32 anos da Cia. Halarde de Teatro

Dirigida por Paulo Guerra, a peça Os Dois e Aquele Muro marca os 32 anos da Cia. Halarde de Teatro. O novo trabalho da companhia conta com os atores Juliano Passini e Renato Santa Catharina em cena, vivendo um enredo de disputa de sedução e poder. O espetáculo está em cartaz no Teatro Nilton Filho (Rua Grão Pará, 179 – Bairro Menino Deus) e segue até o dia 1 de maio, sempre às sextas e sábados, às 21 horas, e domingos, às 20 horas.

A história apresenta dois homens solitários, imersos em universos tristes, em busca de algo. Jonas (Juliano Passini), um jovem arquiteto; e Lúcio (Renato Santa Catharina), um experiente colecionador de antiguidades, se encontram em um pub numa noite de tempestade, após trocarem mensagens em um aplicativo de relacionamento. A partir daí, traçam uma "guerra, um jogo implacável", em que há quase sempre só duas opções: ganhar ou perder.

Contando com uma linguagem não realista, em que a escritura cênica se organiza partindo de uma relação de paralelismo entre ações verbais e ações físicas, a obra se inicia em um espaço público e se transfere para um espaço privado, que por sua vez vai ganhando uma dimensão íntima crescente.

A trama é um misto de drama, comédia, suspense, em uma sucessão não linear de cenas breves e de variadas pulsações. Imersos na incessante luta pelo poder, nem por isso os dois deixam de experimentar o sabor do afeto, da solidariedade, da ferina ironia, do respeito pelas diferenças, ainda que vivendo as dificuldades ou mesmo as impossibilidades de degustar estas dimensões que também fazem parte da aventura de estar vivo.

O texto do espetáculo é do paulista Ed Anderson. Esta é, por sinal, uma das características do grupo, que além da busca pela modernidade, prioriza a valorização dos dramaturgos gaúchos e brasileiros. No segmento adulto, a Companhia tem no portfólio títulos como S.O.S Coração, Off-Line, Dona Gorda, Dois de Paus, Entre Nós, E Não Conte a Ninguém, entre outros.

Responsável por montagens de sucesso no segmento do teatro infantil como Família Monstro, Aladim, Caçadores de Aventuras, Pé de Pilão, Aprendiz de Feiticeiro e O Enigma das Caixas, entre outras, a Companhia foi a primeira a receber, em 1994, o Troféu Tibicuera de Produção, das mãos do artista plástico Vasco Prado e atualmente é a única contemplada sete vezes nesta categoria. Somando as premiações de toda sua trajetória, a Cia. Halarde de Teatro possui 33 Prêmios Tibicuera, da Secretaria Municipal de Cultura/POA e 13 Quero-Quero/Sated-RS, entre 114 indicações.

Em Os Dois e Aquele Muro, a cenografia é assinada por Jony Pereira, os figurinos são de responsabilidade de Antonio Ràbadan, com assistência de Jean Civa, Gabriela Macedo e Júlia Abruzzi; a trilha sonora original foi composta por Ben-Hur Borges, e a iluminação é de Anilton Souza. A equipe conta também com a arte de Jean Civa, a coreografia de Renata Stein, e trabalhos dos artistas visuais Lucas Strey e Cesar Dias. Além da direção, Paulo Guerra assina ainda a produção executiva.

Indicado para maiores de 18 anos, o espetáculo tem duração de 60 minutos. O Teatro Nilton Filho segue com plateia limitada a 80 lugares, em função das medidas de prevenção à pandemia de Covid-19. Na entrada do público será exigido o uso de máscara e comprovante de vacinação. Os ingressos custam R$ 60,00 e R$ 30,00 (estudantes, classe artística e maiores de 60 anos).