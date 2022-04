Jon Batiste leva prêmio de álbum do ano no Grammy

Na noite deste domingo (3) aconteceu em Las Vegas (EUA), a 55ª edição do Grammy Awards. Os destaques da noite de premiação ficaram para o cantor Jon Batiste, para o duo Silk Sonic e para a cantora Olivia Rodrigo. Indicado em 11 categorias, Batiste levou para casa cinco gramofones, incluindo melhor clipe, com a música Freedom, além de levar para casa o prêmio mais importante da noite, o de álbum do ano.

Já o duo Silk Sonic, formado pelos artistas Bruno Mars e Anderson .Paak, venceu nas quatro categorias em que concorria. Os parceiros levaram para casa os prêmios de gravação do ano, música do ano, performance R&B e música R&B por Leave the Door Open.

A cantora Olivia Rodrigo se destacou vencendo em três das dez categorias principais, cujos prêmios são dados durante a premiação transmitida pela TV. Olivia levou os gramofones de artista revelação, melhor performance solo pop e melhor álbum vocal de pop.

Participação de Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelensky, fez uma participação na cerimônia do Grammy. Em vídeo, Zelensky questionou à audiência "o que é mais oposto à música?", em referência à invasão russa que acontece no país em que preside.

Durante sua fala, Zelensky comentou: "nossos músicos usam coletes à prova de balas em vez de smokings. Eles cantam para os feridos. Nos hospitais. Mesmo para aqueles que não podem ouvi-los. Mas a música vai aparecer de qualquer maneira." E continuou: "Em nossa terra, estamos lutando contra a Rússia, que traz um silêncio horrível com suas bombas. O silêncio mortal". O presidente ucraniano disse à audiência do Grammy que tinha o sonho de que ucranianos pudessem ser livres. "Preencha o silêncio com sua música", pediu na mensagem

O vídeo do presidente ucraniano foi seguido por uma apresentação do cantor John Legend, que apresentou a música Free ao lado da ucraniana Mika Newton e da poeta Lyuba Yakimchuk.

Homenagens

A homenagem póstuma, tão comum às premiações, teve a lembrança, principalmente, do baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, encontrado morto em um quarto de hotel no último dia 25. Durante sua apresentação, a cantora Billie Eilish também homenageou o músico.

A cantora Marília Mendonça também foi lembrada. Sua foto apareceu no telão durante a homenagem, que também lembrou de nomes como Charlie Watts, Young Dolph e Vicente Fernández.

Além da apresentação de Billie Eilish, a noite contou com a presença no palco de diversos nomes. Entre eles BTS, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Justin Bieber e Lady Gaga, que cantou jazz. A cerimônia do Grammy foi apresentada pelo comediante Trevor Noah.

Confira os vencedores das principais categorias do Grammy