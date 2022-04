Roda Viva entrevista a diretora da London School of Economics

Nesta segunda-feira (4), o Roda Viva entrevista a economista Minouche Shafik, diretora da London School of Economics, uma das mais prestigiadas escolas de economia do mundo. Com apresentação de Vera Magalhães, o programa vai ao ar a partir das 22h, na TV Cultura.

Aos 36 anos, ela foi a mais jovem vice-presidente do Banco Mundial. Graduada em economia pela Universidade de Massachusetts, com Mestrado na London School Of Economics e Doutorado em Oxford, Minouche Shafik também ocupou cargos de direção no Fundo Monetário Internacional, no Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido e no Banco da Inglaterra. Em 2015, recebeu da rainha Elizabeth II uma condecoração que lhe garante o título de baronesa e o direito de ocupar uma cadeira na Câmara dos Lordes.

Recentemente, lançou o livro "Cuidar uns dos Outros: Um Novo Contrato Social", onde aponta uma série de sugestões para que os governos promovam o desenvolvimento econômico e reduzam as desigualdades. Entre elas, defende a criação de uma renda mínima para as pessoas situadas na linha de pobreza, mas também insiste na necessidade de se investir em educação como o caminho principal para vencer os desequilíbrios sociais e econômicos.

A bancada de entrevistadores será formada pelo jornalista Rafael Cariello; Michael França, pesquisador do Insper e colunista da Folha de S. Paulo; Thais Carrança, repórter da BBC News Brasil; Érica Fraga, analista sênior da Economist Intelligence Unit; e Malu Delgado, jornalista especialista em políticas públicas e correspondente da DW Brasil.