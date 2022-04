Instituto Ling e Noite dos Museus oferecem oficinas gratuitas de slam

O Instituto Ling recebe, no próximo sábado (9), o grupo Slam das Minas (foto) para ministrar três oficinas de slam, em turmas às 14h, às 16h e às 18h. Orientadas por Crua, Lella Alves, Juliana Luise, Tiatã e Verte, as atividades contam com dinâmicas de criação poética, orientações de como organizar uma competição de poesia e discussões sobre a potência artística e social da cultura do slam. A participação é gratuita e a inscrição prévia deve ser feita no site institutoling.org.br

Espécie de campeonato de poesia falada que tem proximidade com os saraus de literatura periférica, o evento concentra artistas e amadores para apresentar poemas de autoria própria.

As oficinas fazem parte da programação do Ling Aquece Noite dos Museus, projeto que contempla uma série de atividades culturais em preparação para evento que acontecerá em 21 de maio. A agenda completa está disponível no site do Instituto Ling.