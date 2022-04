Antonio Flores e Marcelo Corsetti celebrando a guitarra no Sgt. Peppers Pub

Os guitarristas Antonio Flores e Marcelo Corsetti se encontram no palco do Sgt. Peppers Pub (Rua Quintino Bocaiúva, 256), nesta quarta-feira (6), às 21h, para uma celebração em torno do instrumento. O show Lua Kitara traz os dois artistas reunindo seus quartetos de músicos para apresentar novos e já conhecidos acordes. Ingressos a R$ 30,00 no local, na hora do espetáculo.

Antonio Flores entra em estúdio ainda no primeiro semestre para a preparação de seu primeiro disco. O trabalho trará composições criadas na vivência entre o Rio Grande e um período dedicado aos estudos nos Estados Unidos. Por sua vez, Marcelo Corsetti está finalizando seu 15º álbum, e comemora, em 2022, 30 anos de lançamento do seu primeiro trabalho, Nada consta. Desde 2021, vem circulando pelos palcos com o projeto Kaynakani, com temas do disco novo e uma breve revisitada em toda a sua carreira.