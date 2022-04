Projeto shaun e Devise se apresentam no bar Ocidente nesta quinta-feira

Fundador do projeto shaun, o cantor e compositor porto-alegrense João Carneiro sobe ao palco do bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960) nesta quinta-feira (7), às 21h, ao lado de seus companheiros Lucas Juswiak (baixo), Arthur da Costa (percussão/vozes), Samuel Kirst (teclas/vozes), Jonts Ferreira (bateria/vozes), Eduardo Comerlato (guitarra) e Leonardo Braga (guitarra).

Juntos, eles apresentam sucessos da carreira e faixas do novo EP Atraso Mercado. O lançamento do grupo, produzido por João Augusto Lopes, reúne músicas inéditas. Entre elas, a que dá o pontapé inicial no compilado: Lábios de Gudang. A faixa que os introduziu no universo do amor tem como referência o grupo manchesteriano Happy Mondays e o compositor norte-americano Lou Reed.

Além da apresentação do projeto shaun, o espaço recebe também no mesmo dia uma performance da banda mineira Devise, com canções presentes em seu álbum recém-lançado, Depois de abrir os olhos (2021).