'Grande Encontro - Música do Gaúchos' chega na sua 8ª edição nesta terça-feira

Configurando-se como um dos maiores eventos de música autenticamente gaúcha, o Grande Encontro - Música do Gaúchos, criado em 2013, volta nesta terça-feira (5) para a sua 8ª edição. O show, que conecta antigas e novas gerações de apaixonados pela cultura do Sul, acontecerá no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) às 20h30min.

Sympla Os ingressos estão disponíveis para compra através da plataformapor valores entre R$ 15,00 e R$ 100,00.

Assim como nos anos anteriores, a seleção buscou convidados ícones e referências para o patrimônio da região. Entre os participantes está o grupo de dança dos bailarinos do CTG Campo do Bugres, que irá subir no palco do Auditório para uma grande apresentação. Criado em 1985, o CTG tem como pilar da sua história cultivar e alimentar a tradição batalhadora do povo Serrado. Eles são campeões estaduais na categoria Coreografia.

A noite terá ainda um momento especial de homenagem, apresentando o reencontro inusitado com uma cantora que, durante muito tempo, foi a mais emblemática voz feminina do sul do país: Mary Terezinha.

Nomes como Elton Saldanha, Os Fagundes, Shana Muller, Andre Teixeira, Rock de Galpão, Gaúcho da Fronteira e João de Almeida Neto também integram a programação do evento.