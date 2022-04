Fantaspoa de volta às salas de exibição

Clássico do gênero de terror e obra-prima do cinema expressionista, Nosferatu (de Friedrich W. Murnau), assistido pelo público pela primeira vez em 1922, será exibido no próximo dia 14, às 20h, no espaço multiuso do Instituto Ling. Durante a sessão, o músico Carlos Ferreira executará ao vivo uma trilha sonora com texturas de guitarra, programações eletrônicas e processamentos em tempo real. Esse será o evento de abertura da 18ª edição do Fantaspoa, que, após dois anos oline, retorna ao presencial, ocupando cinco salas de projeção audiovisual em Porto Alegre.

De 15 de abril a 1º de maio, além do Instituto Ling, também a Cinemateca Paulo Amorim, o Cine Farol Santander, o Cine Grand Cafe e a Cinemateca Capitólio receberão as obras selecionadas este ano. Cerca de 70% da programação ainda estará disponível online, pela plataforma de streaming Darkflix/Würlak, com exclusividade de acesso para o território brasileiro.

Um dos diretores do evento, João Fleck, avalia que o formato híbrido deve possibilitar um alcance maior de público em 2022. Isso porque, além dos cerca de oito mil expectadores presenciais, o festival deve ser acessado por pelo menos 50 mil pessoas via internet.

O cálculo é baseado na média de público de anos anteriores à Covid-19, quando 10 mil pessoas assistiam aos filmes do Fantaspoa nas duas salas dispostas pelo festival; e também no resultado das duas últimas edições, com programação 100% virtual. Em 2020, após a corrida para adaptar o evento para o universo online, os diretores viram o festival ganhar adeptos, com um salto para 65 mil expectadores naquela edição. Em 2021, o público chegou a 85 mil pessoas.

"O Fantaspoa é grande no cinema de gênero e na América Latina. A diferença é que, antes, era assistido por quem vinha ou estava em Porto Alegre; agora o Brasil inteiro pode acessar", observa Fleck. Ele explica que o aumento do número de salas nesta edição se dá por conta do distanciamento necessário, uma vez que, ainda que esteja mais controlada, a pandemia ainda não acabou.

Ao todo, serão exibidos 185 títulos, de um total de 850 inscrições. Fleck afirma que esta foi a curadoria mais difícil de toda a trajetória do evento: "Nesta edição, houve um aumento significativo no número de realizações inscritas, além de um upgrade na qualidade das obras". O diretor do evento opina que o fato do Fantaspoa ter sido selecionado quatro vezes como um dos festivais de gênero mais importantes do mundo (em publicações dos EUA) colabora para esta procura, uma vez que a participação na mostra dá visibilidade aos filmes realizados tanto no Brasil como no exterior.

"Talvez por isso tenha aumentado também o número de premières que teremos este ano", destaca, emendando que sempre foi bastante comum os cineastas buscarem o evento para exibir seus filmes antes do lançamento oficial. Nesta edição, o público terá a oportunidade de assistir mais de 90 longas-metragens. Destes, 15 farão sua estreia mundial, oito serão exibidos pela primeira vez fora de seus países de origem, 34 vão estrear na América Latina e 20 terão sua estreia brasileira.

A programação ainda conta com 97 curtas-metragens. "A riqueza e diversidade dos filmes indica um crescente interesse da indústria global em exibir suas obras no Fantaspoa", avalia Fleck. O evento deste ano conta com um orçamento de R$ 350 mil, o que permitiu a produção oferecer um série atividades paralelas relacionadas à arte e cultura, além de workshops gratuitos de animação, roteiro, produção, fotografia e assistência de direção. "Esses cursos colaboram com a qualificação de profissionais, promovem um networking e retroalimentam a cadeia."

Os recursos também viabilizam a presença dos 40 realizadores cinematográficos de vários países, que irão participar das sessões comentadas dos filmes. "Os realizadores também se beneficiam da premiação do festival. Tanto é que as distribuidoras de diversos países (Polônia, Inglaterra, França, Canadá, entre outros) guardam os filmes para terem sua primeira exibição da América Latina dentro do Fantaspoa e participarem da competição, uma vez que os filmes premiados pelo festival têm a distribuição alavancada no Brasil", detalha Fleck.