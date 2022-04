Ricardo Belleza faz show de lançamento do novo EP nesta sexta-feira

Tributo ao rock da fronteira, Ricardo Beleza divulga nesta sexta-feira (1) o seu mais novo EP intitulado Feitiço Roqueiro. O lançamento ficará disponível em todas as plataformas digitais e, no mesmo dia, o artista realiza um show no Pub Velho Mão de Bagé (Av. José do Patrocínio, 240) às 21h30min.

Com quatro faixas, o EP segue o estilo fronteiriço e rockabilly clássico do músico. A produção é assinada pelo produtor musical bageense, Teko Marques, do Estúdio Área 51.

As reservas de mesas para a performance devem ser feitas pelo WhatsApp (53) 9950-6013 e é necessário chegar até 20h para garantir o seu lugar. O show terá um couvert opcional de R$ 8,00.