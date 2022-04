Chega ao fim neste sábado o festival literário Rastros do Verão

Desde o dia 5 de março com uma intensa programação de atividades, o festival Rastros de Verão chega ao fim neste sábado (2), na CirKula Editora, Livraria & Café (Av. Osvaldo Aranha, 522), com mais três compromissos para fechar a agenda.

Às 16h acontece um bate-papo com Camila Maccari e Gisela Rodriguez, mediado por Gabriela Richinitti e Martina Marques de Menezes. Na sequência, às 17h30min, leituras com Cinara Ferreira, Denise Freitas e Ricardo Silvestrin. Por fim, às 18h, um bate-papo com Eliane Marques e Richard Serraria mediado por Lilian Rocha.

O evento acontece como uma homenagem ao escritor João Gilberto Noll, falecido em 2017. Nos últimos cinco anos, sua obra vem sendo traduzida e editada em diversos países, como, por exemplo, nos EUA, França, Argentina e Israel, onde foram publicados, entre outras, as traduções de Lorde, Harmada e O quieto animal da esquina.