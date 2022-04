Concurso de Dramaturgia Carlos Carvalho abre inscrições para 9ª edição

Depois de uma pausa de 11 anos, a Coordenação de Artes Cênicas da Secretaria Municipal da Cultura abre nesta segunda-feira (4) as inscrições para a nona edição do Concurso Nacional de Dramaturgia Carlos Carvalho. Os interessados devem fazer contato pelo e-mail [email protected] até o dia 20 de maio.

De forma anônima, a mensagem deve conter apenas o nome do concurso, título do trabalho e pseudônimo do participante, com os dados de identificação do autor em anexo. Os concorrentes poderão inscrever até três obras inéditas, desde que sob pseudônimos diferentes.

Além das gratificações de R$ 7 mil, R$ 5 mil e R$ 3 mil para o primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente, o vencedor fará uma leitura dramática no lançamento do livro com as peças premiadas no dia 2 de dezembro