Cinema sobre espaços abertos

A partir desta segunda-feira, a Sala Redenção (Av. Paulo Gama, 110) passa a exibir a mostra A céu aberto, dando continuidade à programação presencial do cinema universitário da Ufrgs. Os filmes ficarão em cartaz até o dia 15 de abril com sessões gratuitas de segunda a sexta-feira, às 15h e às 19h.

Em oposição aos cenários internos dos quais as pessoas estiveram restritas durante os últimos dois anos, em função do distanciamento social, a programação tem como temática filmes que se passam ao ar livre, seja na natureza ou em locações externas.

Com diferentes narrativas, personagens e formatos, os longas também se diversificam na sua ambientação: as histórias se desenrolam em meio a campos na Irlanda, trilhos e até mesmo em um barco, englobando produções de diferentes momentos históricos. É possível conferir a programação completa no site do JC.