Apresentação gratuita de quinteto de metais na nova Sala de Recitais da Casa da Ospa

Músicos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre preparam um espetáculo exclusivo para formação de metais, com entrada franca, na nova Sala de Recitais da Casa da Ospa (Av. Borges de Medeiros, 1.501). Integrando a série Música de Câmara 2022, a segunda apresentação do projeto acontece neste domingo (3), às 18h.

A performance reúne um quinteto que interpretará um repertório moderno para a formação. Tiago Linck (trompete), Elieser Fernandes Ribeiro (trompete), Nadabe Tomás (trompa), José Milton Vieira (trombone) e Rodrigo da Rocha (trombone baixo) irão compor o grupo.

Entre os nomes selecionados para o recital estão Edmund Haines (1914 – 1974), com Toccata; André Lafosse (1890 – 1975) e sua Suite Brève; John Cheetham (1939 –) com Scherzo; Victor Ewald (1860 – 1935) com o Quinteto de Metais nº 1 em Si bemol Menor, Op. 5; e Verne Reynolds (1926 – 2011) com a Suíte para Quinteto de Metais.

A série Música de Câmara foi criada em 2016 para consolidar a presença da música de câmara na programação da Ospa. Ao longo de 2022, estão previstos ao todo 17 recitais.