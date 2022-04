Espaços abertos no cinema

A partir desta segunda-feira, a Sala Redenção (Av. Paulo Gama, 110) passa a exibir a mostra A céu aberto, dando continuidade à programação presencial do cinema universitário da Ufrgs. Os filmes ficarão em cartaz até o dia 15 de abril com sessões gratuitas de segunda a sexta-feira, às 15h e às 19h. Em oposição aos cenários internos dos quais as pessoas estiveram restritas durante os últimos dois anos, em função do distanciamento social, a programação tem como temática filmes que se passam ao ar livre, seja na natureza ou em locações externas. Com diferentes narrativas, personagens e formatos, os longas também se diversificam na sua ambientação: as histórias se desenrolam em meio a campos na Irlanda, trilhos e até mesmo em um barco, englobando produções de diferentes momentos históricos. É possível conferir a programação completa no site do JC.

Show duplo em noite única no Opinião

Em parceria com a Opinião Produtora, a Juba Cultural apresenta nesta quarta-feira, a partir das 21h, um show duplo de apresentação dos discos Rastilho, de Kiko Dinucci, e Delta Estácio Blues, de Juçara Marçal. O evento acontece no Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) e celebra a trajetória dos álbuns, vencedores dos prêmios APCA e Multishow. Lançado em 2021, Delta Estácio Blues é produzido por Dinucci e traz forte presença de Juçara em todas as etapas de criação, em uma investigação rítmica que busca a música eletrônica fora dos clichês e gêneros já conhecidos. Já Rastilho, lançado em 2020, foi gravado apenas com violão. Focado nas possibilidades percussivas do instrumento, Dinucci traz influências que vão do violão de Baden Powell às linhas melódicas do guembri marroquino. Ingressos, entre R$ 60,00 e R$ 120,00, disponíveis no Sympla.



Oficina de fotografia para cinema