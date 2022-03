Oitavo episódio do podcast 'Estação Sarau Voador' recebe Gelson Oliveira

Rede Estação Democracia Nesta sexta-feira (1), às 20h, a nova edição do podcast Estação Sarau Voador recebe para um bate-papo com Deborah Finocchiaro e Roger Lerina o cantor e compositor Gelson Oliveira. O oitavo episódio do programa, intitulado Gelson Oliveira, o anjo negro, vai ao ar nae recebe ainda a participação do artista visual Alexandre Carvalho A21, que fará uma pintura ao vivo.

Com 65 anos, o convidado é um dos principais representantes em Porto Alegre da música feita a partir das influências da cultura afro-brasileira. A participação especial de Gilberto Gil na faixa Pimenta, do seu álbum Imagem das pedras, em 1992, assina e põe selo a essa proposta. O Prêmio Nacional Sharp veio em 1993 e, um pouco antes, em 1991, o músico gaúcho levou também o Prêmio Açorianos de melhor cantor.

Gelson vem mantendo há muitos anos encontros regulares com o público europeu, apresentando-se em países como França, Suíça, Itália, Áustria e Alemanha Um dos seus sucessos, a canção Salve-se quem souber fez parte da trilha sonora do filme O sonho não acabou (1982), do cineasta Sérgio Rezende.

O programa ficará disponível no canal do YouTube e no Spotify do Sarau Voador.