Sbørnia volta ao Araújo Vianna neste domingo

Neste domingo (3), às 19h, o Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) recebe mais uma vez a Sbørnia Kontr’Atracka, em um show que incorpora elementos da websérie Sbørnia em Revista. O espetáculo dá continuidade à saga de Tangos e Tragédias.

No palco, Kraunus (Hique Gomez) e Nabiha (Simone Rasslan) apresentam as canções e os causos sbørnbianos junto a seus convidados especiais: o professor Ubaldo Kanflutz (Cláudio Levitan), o gaita-folista hipnotizador das montanhas da Kashkadúnia MenThales (Tales Melati), a grande sapateadora do Ballet Hiperbølico da Sbørnia Pierrot Lunaire (Gabriella Castro) e coro Jovem da Sbørnia.

Além da música e das histórias bem-humoradas, o show é marcado também pelo detalhismo da produção. Os ingressos estão disponíveis no Sympla por valores entre R$ 25,00 e R$ 70,00.