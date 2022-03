'Ocidente acústico' recebe show da banda Os Tatuíra

Surf rock instrumental com inspiração sessentista, Os Tatuíra sobem ao palco do Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 960) nesta quinta-feira (31), às 21h, para uma apresentação no Ocidente acústico. O grupo é composto por Pedro Porto (guitarra melódica), Ronaldo Gomes (guitarra base), Vini Bondan (bateria) e Caio Guedes (baixo).