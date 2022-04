Lenda do samba nacional, grupo Demônios da Garoa faz shows no Estado

Depois de uma temporada de sucesso ao lado de Toquinho, com apresentações por todo País, os Demônios da Garoa retornam a Porto Alegre para show no Salão de Atos da Pucrs (Av. Ipiranga, 6.681) neste domingo (3), a partir das 19h. Os ingressos para a performance custam entre R$ 110,00 e R$ 170,00 e podem ser adquiridos no site Uhuu ou na bilheteria do Teatro Bourbon Country.

Na ocasião, o grupo paulistano interpreta os grandes sucessos de Adoniram Barbosa, como Samba do Arnesto, Saudosa maloca e Iracema, além de faixas de outros compositores, como Eu sou o samba e Você abusou. A formação atual da banda, formada em 1943 e reconhecida pelo Guiness Book como a mais antiga em atividade no mundo, tem Sérgio Rosa (afoxé e voz), Ricardinho (pandeiro e voz), Canhotinho (cavaquinho e voz) e Dedé Paraizo (violão sete cordas e voz).

No sábado (2), às 19h30min, eles também se apresentam no Palco Bell'Anima do Recanto Maestro, entre os municípios de Restinga Seca e São João do Polêsine.