Oigalê em tempos de celebração

No próximo dia 06 de maio, a Oigalê Cooperativa de Artistas Teatrais completa 23 anos de pesquisa e trabalho continuado. Neste período, a trupe realizou 11 espetáculos e gravou um CD com a trilha sonora de três das montagens sobre lendas e contos rio-grandenses, além de circular em solo estrangeiro (Portugal, Argentina e Uruguai) e pelo País, com apresentações em quase todos os estados brasileiros, exceto o Piauí.

"Ainda queremos chegar lá (no Piauí)", acentua o ator, produtor e diretor Hamilton Leite, um dos fundadores do grupo. "Em compensação, já fomos três vezes para o Acre, que é ainda mais distante". Ao lado da também atriz, produtora e diretora Vera Parenza, ele administra a cooperativa teatral, que conta ainda com outros oito atores na equipe. Até 2019, este trabalho também era executado pelo ator, iluminador e produtor Giancarlo Carlomagno, que mudou de estado e atualmente reside em Santa Catarina. Além da equipe oficial, o grupo conta com uma série de colaboradores permanentes, a exemplo do figurinista e aderecista Alexandre Magalhães e Silva.

O primeiro espetáculo da Oigalê, Deus e o Diabo na Terra de Miséria, fez muito sucesso com o público, tanto na Capital como no Interior. A peça é uma farsa gaudéria que aborda o universo de Miséria, um gaúcho dono de uma ferraria que, certo dia, recebe a visita de Nosso Senhor e São Pedro. Agraciado com três pedidos, ele os usa para enganar os diabólicos ajudantes Liliti e Sanganel e o diabo-chefe Lúcifer. No entanto, por ter "passado a perna" em Deus e no Diabo, acaba não conseguindo entrar no céu, nem no inferno, e passa a vagar mundo afora. Deus e o Diabo na Terra de Miséria já foi apresentada mais de 500 vezes e se consagrou de tal forma que, passadas mais de duas décadas, segue no repertório do grupo.

Passado o período crítico da pandemia de Covid-19, o coletivo se prepara para executar o espetáculo novamente, em 29 de maio, quando irá apresentar a montagem no Parque da Redenção, durante o Festival Palco Giratório, promovido pelo Sesc/RS. No mesmo evento, a trupe ainda participa (em 22 de maio) com outra peça: Circo de Horrores e Maravilhas.

Montada em 2013, Circo de Horrores e Maravilhas já foi assistida por mais de 40 mil pessoas, em um total de 108 apresentações, e recebeu em 2014 o Prêmio Braskem de Melhor Espetáculo pelo Júri Popular, durante o festival Porto Alegre em Cena.

Farsa baseada nos tradicionais circos dos horrores do início do século passado, a montagem revela como estes locais exibiam pessoas "diferentes" como objetos de diversão. A partir disso, se propõe a refletir e promover o debate sobre a exclusão, ainda que de uma forma divertida e poética.

A barbada, a gigante e as siamesas são algumas das atrações internacionais que descortinam suas histórias. Todas são mulheres que evidenciam a superação de dificuldades frequentemente vividas por aqueles que não se enquadram nos "padrões de normalidade" impostos pela sociedade.

É com este trabalho que a trupe inicia a programação de aniversário da Oigalê em 2022, quando retorna às praças e parques de Porto Alegre e Viamão com apresentações seguidas de bate-papo entre a equipe e o público (veja no box ao lado). As performances acontecerão sempre aos domingos, às 17h.

Inspirado em casos verídicos, o texto trata as "grandes diferenças" como metáforas da intolerância às "pequenas diferenças" existentes em diversos âmbitos da sociedade. "O preconceito foi naturalizado, e até hoje é possível ver nos olhares das pessoas a discriminação em cada detalhe: se alguém é muito alto, muito magro, muito baixo, muito gordo, se veste ou pensa diferente", exemplifica Leite.

"É uma questão cultural, afinal, cada ser humano é único e, de alguma forma, perfeito. Mas sabemos que as restrições ocorrem e são maiores para as mulheres, que 'não podem' engordar ou ter cabelo grisalho, por exemplo", completa Vera. Ela está em cena ao lado de Roberta Darkiewicz, mas também dirige a peça ao lado de Cláudia Sachs.

Durante o espetáculo, o elenco executa as músicas da trilha sonora ao vivo. Há também a oferta do recurso de Libras (língua brasileira de sinais), igualmente executada pelas próprias atrizes. Trata-se, segundo os integrantes do Oigalê, de uma "oportunidade de ampliação da capacidade de comunicação da sociedade como um todo", uma vez que não apenas trabalha a favor da acessibilidade como também acostuma as demais pessoas a entender esta linguagem de forma natural.

"Temos o hábito de manter vivos os espetáculos, explorando todo seu potencial e circulando o máximo possível, ao invés de realizar uma montagem por ano", destaca Leite. "As coisas funcionaram muito bem até 2016, quando vimos a Cultura do País, do Estado e do Município entrar numa decadência grande", ressalta o artista. "Esperamos que com o retorno ao presencial, as pessoas cheguem com o entendimento de que a arte é importante para a sociedade", finaliza.