Feira criativa reúne cultura, lazer e gastronomia no Nilo Square Garden

Pioneiro em curadoria de produtos feitos à mão no Rio Grande do Sul, o Café com Bazar chega em mais uma edição, agora com um novo nome: Crafteria. O evento gratuito acontece neste sábado (2), das 13h às 19h, no Nilo Square Garden, espaço que reúne gastronomia, cultura e lazer na Av. Nilo Peçanha, 1.700.