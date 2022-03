Ieavi apresenta a exposição 'Geografias Afetivas' na CCMQ

A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), por meio do Instituto Estadual de Artes Visuais (Ieavi), apresenta a exposição Geografias Afetivas, com abertura nesta quarta-feira (30) na Sala Augusto Meyer, 3º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). Com curadoria de Mel Ferrari, a mostra investiga o diálogo entre território e indivíduo, reunindo obras de Oendu de Mendonça, Anna Ortega e Lia Braga.

A exposição fica no local até 05 de maio, com visitação de segundas-feiras a domingos, das 10h às 18h.

Geografias Afetivas é pensada em três tempos: o macro, quando investiga as relações de poder, de controle, de habitação e dominação; o micro, através do nosso olhar para o ambiente doméstico, tão vivenciado durante a quarentena; e o imaginado, construído por meio da subversão da forma. Oendu de Mendonça se debruça, em seu trabalho, sobre a disputa territorial vivenciada pelo povo Guarani na Região da Fronteira. Lia Braga, por outro lado, dá vida a espaços que existem dentro de si através da série de instalações Estruturas Contingentes, explorando as dicotomias entre a arte têxtil associada ao gênero, ao afeto e ao lar. Enquanto isso, Anna Ortega ressignifica o local da família a partir da obra “Não há mesa sem flores”, em que apresenta diferentes narrativas e memórias.

Anna Ortega (Porto Alegre, 2000) é fotógrafa, artista visual e estudante de jornalismo na UFRGS. Olhando para o cotidiano atravessada pelo miúdo do afeto, da casa e da memória, tem pesquisado as imagens afetivas mobilizadas pelas avós. Desde 2019, desenvolve a pesquisa poética Não Há Casa Sem Flores, protagonizada por sua Mãe, Vó e Tia. Com este projeto, foi premiada com o 11º Diário Contemporâneo de Fotografia em 2020. Em 2021, publicou o zine O Carnaval é uma memória da minha vó, pelo selo Austral Edições e, em 2022, participou do Circuito Latino-Americano de Arte Contemporânea (CLAC), propondo atividades participativas e rodas de conversas sobre avós.

Lia Braga (Santa Maria, 1974), é bacharel em Artes Plásticas e mestre em Poéticas Visuais pela UFRGS. Em 2008, recebeu o Prêmio Aquisição na VIII Bienal do Recôncavo/BA. Participa regularmente de exposições coletivas em espaços culturais do RS e de outros estados. Dentre essas mostras salienta a participação na Bienal C (2015), as ocupações e intercâmbios Desvenda, a exposição Porto Negro (2016) e a Bienal Black Brazil (2020). No ano de 2020, foi selecionada para ocupação individual de espaço expositivo no Centro Histórico Cultural Santa Casa.

Oendu de Mendonça é trans não-binário. Cursa mestrado em Performances Culturais e pesquisa o tema da caminhada Guarani como método de luta pela T/terra e retomada de terras indígenas. Seu trabalho de conclusão resultou na exposição individual YVY Ainda chamamos Brasil, no Memorial do Rio Grande do Sul, instituição da Sedac. Sua produção poética é feita do hibridismo entre performance e outras manifestações artísticas, mantendo o exercício de construção de memória e identidade através do ritual como retomada da ancestralidade. Em 2017, realizou residência artística no Solar Instituto de Arquitetos do Brasil, o que culminou na sua primeira exposição individual, Jardim Suspenso, no mesmo local.