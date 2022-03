Pianista sueco Anders Helmerson sobe aos palcos do Instituto Ling

Neste sábado (2), às 20h, o pianista e compositor sueco Anders Helmerson faz sua estreia em Porto Alegre com uma apresentação no auditório do Instituto Ling (Rua João Caetano, 440). No palco, ele estará acompanhado do conterrâneo Simon Fagerstedt no contrabaixo e do colombiano Juan Felipe Mejia na bateria.

Filho de uma professora de piano e de um músico de jazz, o artista começou a carreira pelo piano clássico, mas logo teve contato também com o rock progressivo.

No show de sábado, ele irá mostrar o repertório que o consagrou como um dos mais inovadores músicos da contemporaneidade, mesclando suas diferentes formações dentro da área.