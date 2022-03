Melim traz seus grandes sucessos ao palco do Bourbon Country

Donos de grandes sucessos como Meu abrigo, Ouvi dizer e Gelo, os irmãos Gabi, Rodrigo e Diogo - que juntos formam a banda Melim - chegam em Porto Alegre neste sábado (2), às 21h, para uma apresentação no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80).

Após o sucesso do primeiro disco, que leva o mesmo nome do grupo, graaram o álbum Eu Feat. Você, indicado ao Grammy Latino de 2020 na categoria Melhor Álbum de Língua Portuguesa. No início de 2021 lançaram a segunda parte do projeto, Amores e Flores, que teve uma faixa também indicada na premiação.

Os ingressos para a performance estão disponíveis para compra através da plataforma Uhuu. As únicas categorias que ainda possuem bilhetes são Camarote, Pista e Plateia Alta, por valores entre R$ 90,00 e R$ 120,00.