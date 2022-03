Musical Évora recebe Ex Peri Mental Sons nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (30), às 12h30min na Sala da Música do Multipalco Eva Sopher (Praça Mal. Deodoro, s/nº), o Musical Évora recebe em uma apresentação única o Ex Peri Mental Sons, com Angelo Primon e Giovanni Berti. No repertório do espetáculo, a dupla apresenta temas com performances improvisatórias.