Família Guimaraens organiza exposição pelos 130 anos do nascimento do poeta

Poeta, jornalista, cronista e tradutor, Eduardo Guimaraens estaria completando 130 anos se ainda estivesse vivo. Em comemoração ao seu aniversário, a família do escritor, em parceria com a Libretos Editora, fará uma exposição na Livraria Santos (Rua Dinarte Ribeiro, 148) nesta quarta-feira (30) a partir das 18h.

Porto-alegrense dedicado à difusão da poesia, o artista teve sua obra circulando no Brasil e no exterior. Aos 16 anos lançou seu primeiro livro, intitulado Caminho da vida, e atuou ao longo da sua carreira em vários periódicos de Porto Alegre publicando crônicas e traduzindo prosas e poesias do francês, italiano, inglês e espanhol

Agora, para celebrar a sua vida, a mostra organizada pela família irá reunir objetos e retratos do seu acervo pessoal, além de uma coleção com manuscritos originais de seus livros/traduções publicados a partir de 2018 com obras como Poemas, As flores do mal (Baudelaire), Ouvindo as Scenas Infantis de Schumann e Canto Quinto – edição ampliada.

Haverá ainda, no mesmo dia da exposição, uma sessão de autógrafos com a organizadora do acervo do poeta, Maria Etelvina Guimaraens.