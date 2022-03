Marina Sena faz show de lançamento do álbum 'De primeira' no Opinião

Nesta quinta-feira (31), a casa de shows Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) recebe em seu palco, a partir das 23h, a cantora Marina Sena. A artista chega na capital gaúcha para o lançamento do seu primeiro álbum, intitulado De primeira. Os ingressos para a apresentação já estão esgotados.

Nascida em 1996, ela começou a se dedicar à carreira musical aos 18 anos, com apoio da família. Seu primeiro single solo, Me toca, tem videoclipe com mais de 2,5 milhões de visualizações no YouTube e o disco de estreia, divulgado em agosto do ano passado, é sucesso entre o público e a crítica.

O show de abertura desta noite ficará por conta de Miri Brock, cantora, compositora e produtora cultural com uma trajetória de mais de 10 anos dedicada à música.