Rico Dalasam mostra a nova cara do rap em dois shows em Porto Alegre

Motivado por um desejo pessoal de encontrar um novo lugar para se agarrar dentro do universo artístico e musical, Rico Dalasam chega a Porto Alegre neste final de semana para apresentar o show do seu aclamado álbum Dolores Dala Guardião do Alívio, lançado no início do ano passado. O espetáculo, intitulado Encontros DDGA, acontece no bar Agulha (Rua Conselheiro Camargo, 300) no sábado e no domingo, sempre às 21h. A primeira data já está com bilhetes esgotados, e os ingressos para a segunda sessão estão à venda através da plataforma Sympla por valores que variam entre R$ 60,00 e R$ 120,00.

Precursor do movimento queer no rap brasileiro, o músico vive em um constante processo de descoberta e de amadurecimento, sempre levantando bandeiras importantes que o abraçam enquanto um artista jovem, negro, gay e morador da periferia. "Antes de entrar na cena e inserir essa nova pauta de discussão, o pessoal já lutava por uma série de questões que são tão relevantes quanto. Acho que, por isso, alguns ainda têm dificuldade de entender a importância da ampliação do debate. Não os culpo. Eles não vivem diariamente com os mesmos pesos que eu", diz ele, reafirmando a importância da escuta e da compreensão entre a classe.

Durante muitas décadas, o hip hop foi pautado como um estilo musical agressivo, associado a discursos de ódio. Atualmente, existe um grande movimento que tem por objetivo reverter essa imagem. "Essa perspectiva reforça a importância da minha presença no meio, assim como a presença de todas as mulheres que trabalham dentro da área e de todos aqueles que também prezam pela diversidade. Não podemos, em hipótese alguma, resumir o rap a homens negros pulando em cima de um palco enquanto homens brancos pulam na plateia. É uma cultura gigantesca e muito complexa que vai bem além disso", explica.

Segundo Rico, hoje o gênero vive, no Brasil, uma posição de ascensão - assim como aconteceu no início dos anos 2000 com o hip hop no norte da América. Nesse cenário, o rap passa a ocupar um amplo espaço de protagonismo, deixando de lado o caráter colaborativo que costumava ter ao fazer apenas pequenas participações em músicas de outros estilos.

Agora, mesclando seu som também com a cultura pop, Rico tem no rap apenas uma parcela da sua produção musical atual. Apesar de mais distante da área do que há alguns anos, ele ainda se vê como membro ativo deste grande universo. "Pertenço genuinamente a esse espaço. Eu conquistei ele, por isso vai ser meu para sempre. Mas também não posso ser ingênuo e ficar só esperando as coisas acontecerem. Preciso saber o momento certo de me expandir para, então, conseguir alcançar outros lugares com a minha mensagem e suprir minhas demandas particulares", explica.

No seu mais recente álbum, que dá nome ao show que chega em Porto Alegre nesta semana, o artista externaliza todas as suas emoções, afetos, vida e carreira. "Queria encontrar um novo caminho e sentia que precisava buscar por novos códigos e técnicas. O disco nasce a partir dessa perspectiva e em cima de uma música em específico: Braille. Foi através dela que entendemos o caminho que deveríamos seguir para compor o restante dos materiais. Acho que o absoluto nunca vai conseguir me caracterizar por inteiro, por isso gosto de dizer que minhas canções tem a dualidade como base."

Das 11 faixas que compõem a obra, Rico destaca Última vez como a sua favorita. Escrita e pensada no decorrer de longos meses, ela traz um discurso muito latente, duro e doloroso que, para ele, é apresentado de uma maneira linda. "Consegui sintetizar nela tudo que eu queria de uma forma muito natural. É como uma confissão no meu lugar mais vulnerável. Isso é grandioso", conta. Ele diz também que, apesar de brincarem com estéticas, tons, melodias e fluxos diferentes, as composições do disco funcionam de maneira muito semelhante, e é isso que cria unidade no trabalho.

Nas performances de Encontro DDGA, além de apresentar o repertório completo do disco, o rapper traz ainda inéditas que não estão disponíveis nas plataformas digitais. O objetivo, segundo ele, é trazer mais versatilidade ao espetáculo, aproveitando a situação para testar a recepção do público. "Tudo isso faz parte de um movimento meu de retorno. Estou reposicionando minha música, minha imagem e meu nome. Ver que as pessoas estão buscando pelo meu trabalho e que eu tenho até shows esgotados é muito gratificante."