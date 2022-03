Teatro do Bourbon Country recebe Cadica Cia. de Dança e Renato Borghetti

Uhuu com valores a partir de R$ 50,00 e possibilidade de meia entrada. Em uma apresentação única, Cadica Cia. de Dança e Renato Borghetti sobem juntos no palco do Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80) nesta quinta-feira (31), às 21h. Os ingressos estão à venda na plataformacom valores a partir de R$ 50,00 e possibilidade de meia entrada.

O espetáculo mistura música, dança, sapateado, bombos legueros, castanholas, além dos clássicos do repertório de Borghetti. No palco, as atrações estarão acompanhadas dos músicos Neuro Júnior (violão) e Pedro Borghetti (bombo leguero).

Em quase 30 anos no mercado, a Cadica Cia. de Dança, escola de Cláudia Pereira da Costa, viajou pelo mundo misturando o flamenco com os ritmos gaúchos. Formou bailarinos, apresentou diversos tipos de apresentações, fez incontáveis parcerias e emocionou plateias por onde passou.

Já Renato Borghetti é hoje um dos maiores artistas brasileiros, com sólida carreira no exterior e frequentes turnês internacionais. Gravou seu primeiro material em 1984 e seu trabalho é classificado como sulista e latino americano, instrumental regional aberto e contemporâneo absolutamente universal.