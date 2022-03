Longa 'A nuvem rosa' abre ciclo de conversas de 2022 da Cinemateca Paulo Amorim

A Cinemateca Paulo Amorim dá início nesta quarta-feira (30), às 19h, à temporada 2022 do ciclo de conversas O que é o Cinema Gaúcho? na Sala Eduardo Hirtz (Rua dos Andradas, 736). O primeiro encontro terá como tema o longa A nuvem rosa, de Iuli Gerbase . O professor e pesquisador Glênio Póvoas será o responsável por conduzir e apresentar o projeto de encontros quinzenais

A produção em debate desta semana, que participou de vários festivais internacionais, é representativa da nova geração do cinema gaúcho e aposta na ficção inventiva e contemporânea. A trama conta a história de Giovana e Yago, que se conhecem em uma festa, passam a noite juntos e são surpreendidos no dia seguinte por uma misteriosa e mortal nuvem rosa que obriga todos a ficarem dentro de casa.

A sessão do filme irá exigir o uso de máscara e apresentação do comprovante de vacinação. O ciclo de conversas O que é o Cinema Gaúcho? integra o Festival Cinemateca Paulo Amorim, com patrocínio da Vero, Icatu Seguros e Rio Grande Seguros, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.