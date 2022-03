Instituto Ling recebe exposição coletiva com gravuras de 27 artistas

Com obras produzidas nas mais variadas técnicas de gravura, o Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) inaugura nesta terça-feira (29) a mostra Uma experiência compartilhada: Ateliê de Gravura da Fundação Iberê, com trabalhos assinados por 27 artistas de diferentes matrizes.

A exposição apresenta um recorte do Ateliê de Gravura da Fundação Iberê com 30 obras, sendo 22 delas inéditas, escolhidas sob a coordenação do curador Eduardo Haesbaert, que foi assistente e impressor direto de Iberê Camargo.

Durante os últimos anos de sua vida, até seu falecimento em 1994, o artista manteve em sua residência um ateliê de gravura com uma prensa alemã, onde criava obras na técnica de gravura em metal. A partir de 2001, o Programa Artista Convidado passou a convidar profissionais do meio artístico para se debruçar sobre a técnica. Os materiais produzidos neste projeto compõem a coleção em questão.

Nomes como Alex Cerveny, Álvaro Siza, Daniel Escobar, Daniel Melim, Elida Tessler, Iberê Camargo, José Resende, Lia Menna Barreto, Maxwell Alexandre, Miguel Rio Branco, Rafael Pagatini, Santídio Pereira, Saint Clair Cemin e Xadalu Tupã Jekupé fazem parte da mostra, dividida conceitualmente em seis módulos temáticos: mapas, natureza, linhas, escritas, abstrações e figuras.