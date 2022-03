Teatro Sinduscon RS abre temporada de 2022 com Violeiro Só

Nesta quinta-feira (31), às 20h, Violeiro Só abre a nova temporada do Teatro Sinduscon RS (Av. Augusto Meyer, 146) com a exibição do espetáculo Que bom que você veio. A performance integra um grande projeto musical - intitulado O samba é meu dom - que, com curadoria de Mathias Pinto, exibirá ao longo de 2022 dez shows com entrada gratuita.

Para esta primeira apresentação, Violeiro Só interpreta algumas composições autorais e versões de grandes sucessos da MPB transitando em ritmos brasileiros como samba, maxixe, forró e baião. O músico, que se chama Fernando Lisboa, é porto-alegrense e trabalha também com teatro.

Para o show desta quinta-feira, ele sobre ao palco acompanhado de Rafa 16 (violão), Cabelinho (cavaquinho), Cleômenes Jr. (sax e flautas), Marcelo Moyses (clarinete), Zalmir Schartzman (percussão) e Maicon Ouriques (pandeiro).

Que bom que você veio traz um combo de sentimentos, fazendo com que a nostalgia de clássicos da raiz da nossa MPB se misture com a emoção das letras e melodias das composições próprias do artista.