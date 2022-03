Artistas recebem notificação de despejo de espaço cultural em Novo Hamburgo

Localizada no bairro Boa Vista, em Novo Hamburgo, a Ocupação Cultural Casa da Praça recebeu uma notificação de despejo do espaço, que acolhe artistas e realiza atividades culturais abertas e gratuitas à comunidade desde 2013.

Um dos integrantes do Grupo Corpos & Sombras, Filipe Farinha - que ocupa a casa desde novembro -, o documento pegou os trabalhadores da casa de surpresa. "Foi assustador. A notificação dizia que tínhamos 48 horas para sair do local", recorda. Farinha explica que a ocupação cultural localizada na Rua Cacequi,19, serve como residência artística para coletivos diversos. "Não é uma moradia, onde quem ocupa utiliza só para dormir e trabalha fora. Nós produzimos tudo ali. Além disso, não é uma residência artística permanente. Funciona através de um revezamento de pessoas. Algumas ficam alguns meses, umas mais outra menos, conforme a necessidade", resume o artista de teatro e circo de rua.

Após o susto inicial, representantes do espaço se mobilizaram e conseguiram se reunir com os secretários municipais de Cultura, Ralfe Cardoso, e da Administração, Fauston Saraiva, e com a diretora de Patrimônio, Eduarda Luft, na tarde de quinta-feira (24).

Conforme os envolvidos, o diálogo foi "construtivo" e em prol da manutenção dos movimentos culturais no ambiente da Casa da Praça. "Nunca foi intenção da Administração Municipal retirar o uso do imóvel da sua finalidade cultural", enfatizou Ralfe. Ele garante que a intenção é de manter o projeto.

O secretário de Cultura destacou inclusive que, ao longo do tempo, a Casa da Praça construiu um ambiente com uma produção cultural "intensa, reconhecida regional e nacionalmente". Ele explica que, a partir da movimentação da Prefeitura, a ideia é "não só reconhecer o uso como, através de edital para concorrência pública, formalizar a posse para atividades culturais", uma vez que "há necessidade de regularizar a situação de ocupação do imóvel".

Com isso, o Conselho Municipal de Cultura vai estabelecer diretrizes para o lançamento de um edital por parte da Secretaria de Cultura para ocupação permanente da Casa da Praça, que deve continuar com a finalidade exclusiva de atender a área cultural.

Ao longo dos anos, a Casa da Praça já realizou projetos voltados ao circo, teatro e música (tanto ensino de práticas quanto apresentações e gravações); curso pré-vestibular comunitário "Emancipa"; oficinas de arte (serigrafia, fotografia, pintura e desenho); espaços de discussão e palestras; feiras e eventos temáticos na praça (Piquenique Cultural, Clubinho de Jazz, Fim de Tarde na Praça, Feira do Livro Independente); além de abrigar iniciativas externas de grupos autônomos, tais como oficinas de yoga e capoeira, projetos de permacultura, local de distribuição de alimentos orgânicos e curso pré-vestibular popular.

"A Ocupação sofreu arduamente as consequências da pandemia, diante das medidas de isolamento social impostas pela situação. Permaneceu apenas um pequeno grupo na casa, e alguns inclusive tiveram Covid-19", comenta Farinha. Ele destaca que a notificação chegou durante o processo de retomada das atividades do espaços movimentado por artistas reconhecidos na cidade de Novo Hamburgo.

Prevista para ocorrer no na sexta-feira (25), a desocupação do prédio foi adiada para um período de 30 dias a contar da reunião do dia 24. De dez artistas que estavam lá, apenas dois ficaram no local. Farinha ressalta que o grupo que atualmente ocupa e desenvolve atividades no espaço está aberto à proposta de formalização da ocupação, desde que seja mantida a permanência dos artistas no local, para que possam seguir trabalhando.

"Eles deram esse prazo para sairmos da moradia, não necessariamente encerrar as atividades", observa Farinha. "Nosso temor, no entanto, é que desocupando o espaço, ele venha a se deteriorar com o passar do tempo, pois residindo lá podemos fazer a manutenção", pondera o artista circense. Ele observa que, mesmo ocupado, o imóvel já sofreu furto de cabo de luz e teve as janelas quebradas em uma tentativa de invasão. "Não podemos simplesmente sair da casa, onde estão todos nossos equipamentos de som e materiais necessários para as apresentações, não há segurança que garanta que não sejam furtados."

Construído na década de 1980 pela prefeitura municipal de Novo Hamburgo, a fim de abrigar o Instituto dos Meninos Cantores, - mais tarde denominado pela alcunha de Canarinhos -, o prédio da atual Casa da Praça representou durante quase mais de 20 anos um elo entre sociedade civil e cultura através da música. Desde a sua fundação, teve participação direta da comunidade hamburguense, sobretudo moradores do bairro Boa Vista, na arrecadação de fundos para o financiamento de seus projetos culturais com atividades comunitárias tais como "meio frango", bingo e rifas.

"Graças à casa, os Canarinhos puderam representar Novo Hamburgo em festivais de Coros em território nacional e internacional, sendo reconhecidamente premiados por um número inestimável de troféus", afirma uma nota do grupo de dez artistas que ocupavam o espaço até o último final de semana.

O documento lembra que o "Instituto também contribuiu para a difusão da música orquestrada sendo lugar de aprendizado de instrumentos e ensaio, tendo inclusive um atelier de luthieria, algo raro hoje em dia. No entanto, após perpassar administrações municipais dos mais diferentes espectros políticos, os Canarinhos entraram, paulatinamente, em um processo de decadência enquanto espaço cultural até o momento em que no final dos anos 1990 encerram suas atividades musicais." A partir daí, a própria comunidade do bairro adotou a casa como sendo um espaço comunitário, onde realizavam festas de aniversário e outras ações.

Ainda conforme o documento, em 2012 uma nova diretoria do Instituto se forma e em 2013 os Canarinhos chegaram a ser contemplados, via projeto, como um Ponto de Cultura, mas em virtude de dívidas trabalhistas, os recursos não puderam ser captados. Foi quando a diretoria do instituto "recorreu à Secretaria de Cultura de Novo Hamburgo (Secult), a fim de cumprir o estabelecido no Termo de Cedência (1982) que determinava a reintegração do espaço aos próprios públicos. Porém, a gestão da secretaria, à época, sugeriu a possibilidade de que o prédio fosse utilizado pelos grupos de teatro em atividade no município, por ocasião da Conferência Municipal da Cultura."

Foi neste momento que a Associação Cultural da Casa da Praça foi fundada, no intuito de ocupar o prédio e reativá-lo enquanto um espaço de cultura, desta vez, abrangendo não só a música, mas também o teatro, o circo e as artes plásticas. A partir daí, a casa então foi cedida para que os artistas envolvidos na criação da Associação pudessem morar e atuar com seus projetos, tendo como contrapartida social a realização de atividades, eventos e oficinas à comunidade sob a lógica do "chapéu", ou seja, contribuições espontâneas. A gerência das contas da casa e a manutenção do espaço ficaram então sob responsabilidade da Associação.

"Achamos interessante a ideia da atual gestão de formalizar a ocupação do prédio. Por outro lado, tememos pelo engessamento burocrático que está por trás disso", avalia Farinha. Ele reforça que sem ninguém morando no local ainda há o risco para os artistas em deixarem os equipamentos de som e material de cena. "Para outras pessoas pode não ter muito valor, mas é a nossa vida". Farinha garante que, com o apoio de alguns conselheiros, da comunidade e de outro coletivo de artistas de teatro e circo do município, o grupo irá "lutar" para que não seja necessário tirar as pessoas que residem na ocupação cultural até que ocorra o edital.