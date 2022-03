Paço Municipal é entregue para ser transformado em Museu de Arte de Porto Alegre

No dia do aniversário de Porto Alegre, neste sábado (26), o prefeito Sebastião Melo fez a entrega oficial do Paço Municipal, ou Paço dos Açorianos, à Secretaria Municipal da Cultura. O prédio histórico, localizado na Praça Montevidéo, será transformado em Museu de Arte de Porto Alegre. A solenidade faz parte das comemorações dos 250 anos da Capital.

“Temos muito a comemorar e muitas chaves para virar nestes 250 anos. Uma cidade boa para se viver é aquela que é boa para todas as camadas sociais. A cultura tem a capacidade de elevar a alma de uma cidade”, disse Melo.

O vice-prefeito Ricardo Gomes falou sobre a emoção de celebrar os 250 anos da Capital. “Desejo que Porto Alegre possa seguir comemorando sua história. Não existe história do Brasil e do Rio Grande do Sul sem a nossa história”, ressalta.

O secretário municipal da Cultura, Gunter Axt, diz que um projeto museográfico está sendo elaborado para transformar o Paço Municipal em museu de arte. “Não é sempre que um prédio dessa magnitude é entregue a uma cidade. A criação do museu será um marco referencial para o futuro, que vai expandir nossa identidade e a potência artística”, afirma Axt.

Nova sede

A destinação do espaço à promoção da arte é possível devido à centralização de diversas secretariais e órgãos municipais em um único local. Hoje, o Paço abriga os gabinetes do Prefeito, Vice-prefeito, Primeira-Dama, Comunicação Social, Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política e áreas administrativas. A prefeitura já iniciou a mudança para nova sede administrativa, na Travessa General João Manoel, 157.

O Salão Nobre, que abriga três quadros monumentais de Carlos Scliar, com representações da vida da cidade, permanecerá intacto, assim como o Gabinete do Prefeito, que receberá ornamentação de quadros e/ou esculturas.

O Paço, desde o seu início, em 1901, abrigava obras de arte, muitas das quais estão tombadas na Pinacoteca Aldo Locatelli, que recebeu esta denominação apenas em 1974. Entre as décadas de 1930 a 1940, a antiga Pinacoteca Municipal era considerada a maior coleção pública de arte do Estado.

Homenagem

Melo também entregou ao representante do presidente das Ilhas dos Açores, Antonio Lima Cardoso Ventura, secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Região Autônoma dos Açores, a Medalha dos 250 anos de Porto Alegre.

Participaram da solenidade a primeira-dama, Valéria Leopoldino, a esposa do vice-prefeito, Paola Donida Gomes, a secretária estadual da Cultura, Beatriz Araujo, o ex-prefeito José Fortunati, secretários municipais, deputados, vereadores e personalidades ligadas à cultura.