Em álbum de estreia, Laura Dalmás canta a vida através de versos

Do interior do Rio Grande do Sul aos palcos do The Voice Brasil, a jovem Laura Dalmás se prepara para lançar, nos embalos da MPB e do pop nacional, o seu primeiro álbum autoral. O disco audiovisual Minha essência, com estreia marcada para este domingo, é composto por oito faixas que giram em torno de uma temática em comum: as fases e os momentos marcantes que fizeram parte da sua vida. Todas as músicas terão ainda seus próprios videoclipes que, quando vistos em sequência, formam uma espécie de filme. As produções serão divulgadas no mesmo dia, às 20h, no seu canal de YouTube.

Única musicista da família, Laura não sabe dizer ao certo de onde veio a sua paixão pelo universo artístico. "Sempre gostei muito de cantar e de inventar músicas. Ainda pequena comecei a verbalizar para os meus pais sobre o meu sonho de virar cantora. Eles sempre me deram liberdade para isso, acreditaram em mim e me apoiaram muito durante todo o processo", conta. De apresentações em festas de família e eventos da cidade de Carlos Barbosa, logo ganhou alcance e reconhecimento nacional ao participar do maior reality musical da televisão brasileira, em 2016.

Três anos depois, lançou seu primeiro EP, intitulado Tua, com cinco interpretações inéditas de canções de outros compositores. Na sequência, fez uma aparição especial em Malhação e uma turnê pela Europa. Agora, o primeiro álbum inteiramente escrito e pensado por ela chega às plataformas digitais. Tendo a borboleta como principal símbolo visual, a obra fala sobre processos de mudança e sobre estarmos em constante evolução, enfrentando sempre diferentes fases da vida.

Cada uma das músicas fala sobre um pedaço da artista: a Laura sonhadora, a Laura empoderada, a Laura artista, a Laura irmã e a Laura do futuro. A faixa de abertura do disco, organizado em ordem cronológica, resgata sua infância. "Sou muito ligada ao meu lado criança e acho que é muito bom conseguir preservar isso ao longo da vida. Assim conseguimos olhar o mundo com um toque a mais de esperança e ingenuidade - sempre consciente dos problemas que nos permeiam. Essa leveza dá sentido e é o que nos faz aguentar", comenta.

O pré-save de Minha essência está disponível no Spotify, Apple Music, Deezer e Tidal. Todos que apoiarem a iniciativa estarão concorrendo a prêmios e brindes como camisetas personalizadas, aulas de canto e show particular.