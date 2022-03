Prédio da extinta Cia. de Arte é desocupado por artistas após ultimato da Prefeitura de Porto Alegre

Na lista dos 93 imóveis que o poder público municipal cogita vender, o prédio da extinta Cia. de Arte foi totalmente desocupado pelos coletivos remanescentes, após um ultimato por parte da Secretaria de Administração e Patrimônio de Porto Alegre.

No último dia 18 (sexta), integrantes da Usina do Trabalho do Ator (UTA), da Associação Gaúcha de Teatro de Bonecos (AGTB) e do Centro de Referência do Teatro de Bonecos do Rio Grande do Sul (CRTB) foram retirar figurinos, objetos cênicos, equipamentos e acervos de documentos que estavam guardados no local, mesmo após o fechamento do centro cultural, ocorrido em abril do ano passado.

Os três grupos seguiam guardando os pertences nas salas do prédio porque havia a intenção de negociar com a Prefeitura um termo de uso, que incluía ainda, a ocupação de outros dois coletivos: o Centro de Integração de Redes Sociais e Culturas Locais (Ong Cirandar) e o Grupo de Capoeira Angola Zimba. Este último, assim como a UTA, e as entidades representativas dos bonequeiros gaúchos, mantinha atividades no espaço desde meados da década de 1990. Já a Ong Cirandar ocupava um andar do prédio há 13 anos.

A negociação não ocorreu, e, por determinação do Patrimônio, a retirada dos grupos é definitiva. Segundo informações da assessoria de imprensa da pasta, para ocupar o local, a entidade interessada teria que fazer uma contrapartida de reforma no prédio e "ninguém demonstrou" interesse na parceira.

"A Secretaria Municipal de Cultura chegou a sugerir que ocorresse a cedência do prédio para outras entidades. Havia interesse da Orquestra Jovem do RS, que estava se organizando com os grupos (remanescentes)", rebate o capoeirista e bonequeiro, Alberto Vermelho. "Mas, no meio do período de negociações, a prefeitura decidiu que iria vender o prédio, que não estava mais sob responsabilidade da SMC por conta do fechamento da Cia de Arte", emenda.

Durante 28 anos, a Cia. de Arte foi um espaço considerado fundamental pelos trabalhadores da Cultura, para garantir a manutenção, circulação e apresentação de grupos cênicos e demais artistas da Capital. Estabelecido em 1994 no então prédio da Caixa Econômica Federal, que estava ocioso, o projeto se consolidou após a prefeitura comprar o imóvel e ceder para que fosse usado pelo setor cultural.

"Com o descaso e a falta de comprometimento e investimento das gestões recentes da prefeitura, sobretudo da atual, vimos mais um importante equipamento cultural sendo transformado em ruína, justificando e decretando assim seu fim", lamentaram os integrantes da UTA em nota no Facebook.

De acordo com os artistas, a gestão da Cia. de Arte não conseguiu entregar todas as certidões negativas, para renovar o termo de uso do espaço. Já a assessoria de imprensa do Patrimônio rebate que a Associação que cuidava do projeto não poderia dar continuidade, porque estava sublocando o espaço para terceiros, como o restaurante que funcionava no térreo do prédio - o que não se enquadraria nas regras de termo de uso não oneroso.

O edifício de nove andares permaneceu por décadas aberto a artistas de todas as áreas: teatro, dança, literatura, música, artes visuais, circo e capoeira. Neste período, lembram os integrantes dos grupos, sempre contou com a presença de uma empresa de alimentação (bar ou restaurante) no térreo, por onde passaram muitas autoridades, em diversos eventos produzidos pela Cia. de Arte.

Com o passar dos anos, o prédio foi se deteriorando, e atualmente apresenta diversos problemas, incluindo os de instalação elétrica e hidráulica. Apesar de contar com um teatro e diversas salas e ter sido utilizado no desenvolvimento de atividades de cunho artístico-cultural, seja na formação e qualificação de profissionais através de aulas e cursos ou na preparação de espetáculos (via pesquisa, confecção de cenário e figurinos, ensaios e apresentações), não recebeu recursos do poder público para que a manutenção fosse garantida.

"Já era um prédio com problemas, desde a década de 1990, e houve várias tentativas de diálogo com diversas gestões da Prefeitura para que isso se resolvesse", destaca o ator, produtor e diretor Thiago Pirajira, integrante da UTA. Segundo ele, a atual administração municipal chegou a propor que a manutenção fosse "bancada" pelos artistas. "São centenas de milhares de reais, que os grupos que ocupavam ali, obviamente, não têm como arcar", justifica Pirajira ao explicar a inviabilidade da proposta. "Dentro destas ´empurradas` políticas, foi ocorrendo um sucateamento do prédio, até que ficasse insustentável a sua ocupação."

"Lamentamos e repudiamos o fechamento de um espaço cultural tão importante, bem como a venda do prédio", destaca a coordenadora institucional da Ong. Cirandar, Márcia Cavalcante. Ela reforça que, em um cenário onde o setor recebe cada vez menos incentivo do poder público, tratar um prédio gerenciado por artistas da mesma maneira que se trata um prédio gerenciado por uma empresa comercial (a exemplo das Parcerias Público Privadas realizadas pela Prefeitura), é um "equívoco".

Pirajira avalia que o endereço da Cia. de Arte - em uma das ruas mais famosas da Capital - valoriza a venda do imóvel público, e vai de encontro ao "novo plano diretor que autoriza demolição de imóveis no Centro da cidade", se enquadrando no "modelo de privatização e entrega de espaços públicos" adotado pela Prefeitura.

"É um descaso com a memória", lamenta o bonequeiro Mário de Balentti, do grupo Caixa do Elefante. Ele e outros artistas do segmento fizeram uma força tarefa para buscar o material e salvar documentos, fotos, dvds, cds e vídeos que contam a história do teatro de bonecos no Estado e na Capital, que estava guardado em quatro salas pequenas do terceiro andar do prédio há anos. "Pedimos ajuda para o Estado e Município, para ter para onde levar, mas fomos ignorados. Por sorte, conseguimos lugar em um sítio de uma bonequeira localizado em Maquiné."

No caso dos figurinos, objetos cênicos e equipamentos da UTA, o grupo contou com o apoio de outro coletivo: "O (grupo teatral) Neelic, muito gentilmente, nos acolheu para guardar estes materiais, mas não há condições de levar (mais coisas para lá) no futuro", comenta Pirajira. "Ficamos sem um lugar para trabalhar. O que possivelmente vai nos salvar será a generosidade de colegas de grupos que têm espaço ou aprovação de algum projeto em edital, que nos garanta uma verba para pagar uma sala para ensaiar", completa.

Ao lembrar que a maioria dos artistas não tem capital nem infraestrutura para ter salas para dar aula e ensaiar, Balentti observa "que o governo teria que ceder esta infraestrutura com verba pública." Ele emenda que gestões empenhadas em fechar teatros e salas de ensaio só geram dificuldades para a Cultura.

"Não dá para fazer isso e ainda dizer que o artista deve empreender. Nos últimos anos, o que mais fazemos é empreender novas formas de trabalho com o teatro, mas a Prefeitura só se interessa por entretenimento, e prefere passar os equipamentos de Cultura para o setor privado, que olha para estes espaços com uma política de mercado, que é o inverso daquela que provoca a reflexão das pessoas", desabafa o bonequeiro.