Ação Literária levará técnica de teatro para escola de surdos em Porto Alegre

Um projeto de incentivo à leitura que já distribuiu 1.500 livros em escolas gaúchas, e outros 60 exemplares em braile para incluir adolescentes sem visão, terá nova etapa na próxima semana. E o tema da inclusão estará no foco novamente: será ministrada uma oficina de teatro e literatura na Escola Especial para Surdos Frei Pacífico, no bairro Santo Antônio, em Porto Alegre (RS). A atividade ocorrerá na segunda e terça-feira (28 e 29 de março), dentro do projeto Ação Literária -- 3ª Edição.

Realizado através da Lei de Incentivo à Cultura nº 8313/91, o projeto Ação Literária envolve a produção, doação e distribuição de livros da Série “Pepita”, de autoria de Mar’Junior, para bibliotecas, escolas públicas e privadas, além de ONGs de todo o país, com exemplares convencionais e em braile. Engloba, ainda, oficinas de Teatro e Literatura. “Nosso objetivo é mostrar a técnica de adaptação de livros para o teatro”, diz o autor. Os capítulos literários servirão de base para as cenas teatrais criadas. “Temos uma preocupação em incluir todos os alunos, por isso já fazíamos as oficinas com tradutor de Libras (Língua Brasileira de Sinais). Agora daremos um passo adiante, trabalhando diretamente com surdos.”

Mar’Junior é ator, diretor, produtor, autor teatral, escritor e roteirista. Escreveu 41 peças de teatro, roteiros para cinema e TV e tem 11 livros escritos e 8 livros publicados. “Ler é um dos melhores exercícios para o cérebro humano. É uma atividade que exercita a memória, estimula a criatividade e a imaginação, amplia o vocabulário, melhora a escrita, além de muitos outros benefícios. Nosso propósito é incentivar a leitura de todas as formas, incentivando a prática também entre aqueles que nem sempre são lembrados nesse tipo de projeto”, afirma o escritor.

Nas oficinas, Mar´Junior terá a companhia de Patrick Moraes, ator, diretor, produtor e professor de artes cênicas, que tem 19 anos de carreira e foi parceiro na criação do projeto Ação Literária. Os dois integram a Cia Atores de Mar’, do Rio de Janeiro (RJ), fundada em 2002. A Cia atua nas áreas de cinema, TV, literatura e teatro. Mantém uma escola de teatro e um canal no YouTube. Em 2014, criou a campanha #eudigonãoaobullying pelas redes sociais.