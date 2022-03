Grupo 50 Tons de Pretas abre nova temporada do Sarau do Solar

O projeto Sarau do Solar abre sua 30ª temporada nesta quarta-feira (30), às 19h, com o espetáculo musical Especial HeForShe, da banda 50 Tons de Pretas. O espetáculo, que acontece no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n), tem ingresso solidário mediante doação de 2kg de alimentos não perecíveis. As entradas devem ser retiradas na bilheteria do Theatro até o dia do espetáculo.

Formada por Dejeane Arruée (vocal, trombone), Graziela Pires (vocal), 50 Tons de Pretas traz em sua sonoridade um apanhado de referências que traçam um diálogo aberto com o pop, o samba, o rock e a música popular brasileira como um todo. As letras trazem temas que envolvem as mulheres negras, o feminismo, a diferença de classes, a esperança de uma sociedade igualitária e o empoderamento da mulher.