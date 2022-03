Centro Histórico-Cultural Santa Casa recebe montagem com temática sobre a floresta amazônica

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa recebe no próximo domingo (27), às 17h, o espetáculo Amazônia – um olhar sobre a floresta. Produzido pelo Coletivo Projeto Gompa, a peça reúne dança, teatro e formas animadas para contar a história de animais que perdem seus ambientes naturais em função da destruição da natureza. Com entrada gratuita, o espetáculo é destinado para toda a família. Os ingressos serão distribuídos a partir das 16h no saguão do Teatro.

Na trama, o foco está direcionado para a saga dos heróis, os bichos; questionando como a sociedade também pode colaborar para a preservação e restauro dos ecossistemas. O público irá se deparar com uma montagem de forte apelo visual e sem diálogos, e, ainda, grande ênfase nas sonoridades da mata, evocando a potência da Amazônia brasileira.

A diretora da peça, Camila Bauer, explica que a ideia é propor uma reflexão sobre as consequências do desmatamento e da poluição por meio de luzes, sons, encantamentos, bonecos e objetos que se transformam constantemente e são manipulados em cena.

Após a apresentação, haverá um bate-papo com a equipe, além de doação de sementes de vegetação nativa do Rio Grande do Sul para o público.

Financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC/RS), o espetáculo conta ainda com apresentações gratuitas em outras três cidades da região metropolitana: Canoas (25/3), Gravataí (5/4) e São Leopoldo (6/4).