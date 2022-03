'POAlaroides urbanas', de Breno Serafini, tem pré-lançamento neste domingo

Neste domingo (27), às 18h no Espaço Brasco (Rua Fernandes Vieira, 286), acontece a pré-estreia do novo livro de Breno Serafini: POAlaroides urbanas - uma ode visupoética a Porto Alegre (Parangolé Editora,188 páginas, R$ 69,00). O evento, com entrada gratuita e venda de exemplares, terá um coquetel oferecido pelo OAKS Burritos.

A obra faz uma saudação à capital dos gaúchos a partir do registro da sua arte urbana, principalmente graffitis, que foram captados pelo celular de Bruno. Nesse sentido, ele faz um inventário de dez anos de registros fotográficos, com uma variedade de autores e de formatos que representam hoje o que a cidade tem de mais significativo.

No prefácio, o quadrinista, ilustrador e artista visual Fábio Zimbres explica que que cada intervenção é uma tentativa de trazer para essa cidade algo que, para cada grafiteiro/pichador, falta nela: um rosto humano, fantasia, leveza, amor e até mais ruído, mais fricção, que, em geral, são escamoteados na normalidade forçada.

O lançamento oficial do livro acontece na terça-feira (29) com uma exposição de 20 fotos de graffitis no Centro Municipal de Cultura (Av. Erico Verissimo, 307), às 19h. A mostra, com estrada franca, ficará aberta para o público até o dia 8 de abril, de segunda a sexta, das 9h às 18h, com horário estendido nas terças até 22h.