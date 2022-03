Pianista francês Théo Fouchenneret se apresenta com a Orquestra Theatro São Pedro

Com regência do maestro Evandro Matté, a Orquestra Theatro São Pedro abre a série Theatro São Pedro neste domingo (27), às 18h, com o pianista francês Théo Fouchenneret. Com ingressos gratuitos - disponíveis na recepção do Multipalco (Praça Mal. Deodoro, s/n), a apresentação marca o Mês da Francofonia e faz parte da iniciativa PIANO 2020.

A apresentação, que tem o patrocínio da Stihl, Gerdau e BRDE e co-realização da Embaixada da França, tem em seu programa obras como Romanian Folk Dances, de Béla Bartók, e Concerto para piano nº 23, de Wolfgang A. Mozart.

O solista Théo, convidado da noite, ganhou seu primeiro prêmio no Concurso Internacional de Genebra em novembro de 2018. No mesmo ano, recebeu cinco recompensas especiais no Concurso Internacional de Música de Câmara de Lyon, com o Trio Messiaen.