Galeria Ecarta homenageia Zoravia Bettiol no aniversário de Porto Alegre

Para marcar os 250 anos da capital gaúcha, a Galeria Ecarta (Rua João Pessoa, 943) abre neste sábado (26), às 10h, uma exposição especial da artista porto-alegrense Zoravia Bettiol. A mostra, intitulada A artista e sua cidade, uma dupla homenagem, segue em cartaz até o dia 8 de maio com 47 obras que incluem pinturas, gravuras, desenhos, tapeçarias e headdress.

Aos 87 anos, Zoravia é um dos nomes mais ativos e plurais no cenário das artes no Brasil. Vitalidade, tenacidade e entusiasmo são algumas características contagiantes dessa ativista inquieta e contundente em todas as áreas onde atua.

Além da produção artística, também se empenha como ativista na defesa da cultura, do meio ambiente e dos direitos humanos em diferentes projetos que promovem a justiça social.

Em seis décadas de carreira, participou de mais de 200 mostras individuais e coletivas ao redor de todo o mundo. Desde que começou a expor ,em 1959, mostrou suas criações em centenas de cidades, entre elas Washington, Paris, Praga, Varsóvia, Genebra, Lisboa, Roma, Milão, Madri, Estocolmo, Buenos Aires, Montevidéu e Punta del Este.

A exposição que será exibida a partir deste sábado integra a quinta edição do projeto Seleção Ecarta, uma atividade especial que a cada ano destaca um artista. Além da mostra, são convidadas diversas personalidades para escrever sobre uma obra específica do artista. Os textos são expostos ao lado da obra, além de publicados no site e nas redes sociais da Fundação Ecarta.