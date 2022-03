Sopapo Poético celebra uma década e retoma encontros presenciais em Porto Alegre

Roda de atuações, reflexões e convivências, criada para evocar o protagonismo negro na literatura e na poesia, o Sopapo Poético vai voltar a promover os tradicionais encontros regulares, realizados na última terça-feira de cada mês. No ano em que celebra uma década de atividades ininterruptas (que seguiram sendo realizadas de modo remoto em 2020 e 2021 por conta da pandemia de Covid-19), o evento irá homenagear, a partir das 19h30min desta terça-feira (29), dez de mais de 80 personalidades que já passaram por lá no decorrer das cerca de 100 edições presenciais já realizadas.

"Será surpresa. Preferimos não divulgar os nomes, até porque já foi muito difícil escolher quem chamar, visto que todas as pessoas foram importantes. Então buscamos trazer aquelas que estiveram nos encontros com mais frequência, entre outros critérios", pondera um dos integrantes do coletivo, o músico Vladimir Rodrigues. Ele emenda que o espaço sempre busca levar representantes de todas as gerações.

"Valorizamos os mais velhos enquanto eles estão com a gente e com saúde, para que a juventude conheça a trajetória dos mestres griôs" emenda o músico. "Graças a isso, no decorrer dos últimos anos, pudemos contar com a presença de artistas como o cantor e compositor Giba Giba, o sambista e compositor Nilo Feijó, a contadora de histórias Sirlei da Silva Amaro, e o cantor, compositor e instrumentista Luis Vagner, por exemplo." Mas os jovens, como a poeta e rapper Cristal também são lembrados e atuantes, garante Rodrigues.

Ele explica que o evento que reunirá nesta edição artistas, pensadores e simpatizantes da cultura negra na sede da Escola de Samba Acadêmicos da Orgia (avenida Ipiranga, nº 2741, bairro Santana) surgiu em função da necessidade da comunidade negra ter um espaço de encontro, para celebrar a literatura, poesia, música, dança e artes visuais de sua cultura negra. "É um encontro onde o fio condutor é a poesia, aberto para qualquer pessoa que queira assistir, mas protagonizado por artistas negros, até por conta da invisibilidade que existe no cenário cultural, principalmente no Rio Grande do Sul", esclarece Rodrigues.

Até 2020, o sarau acontecia mensalmente no Centro de Referência do Negro Nilo Feijó (CRN), no bairro Menino Deus, sempre com entrada franca. Idealizado pela Associação Negra da Cultura (criada em 1987 por lideranças como o poeta Oliveira Silveira), o Sopapo Poético tornou-se referência para a cultura negra em Porto Alegre, homenageando baluartes da cultura afro-gaúcha e revelando novos artistas. Lançou duas antologias poéticas (Pretessência - 2016, e Aquilombados - 2021) e dois documentários audiovisuais (Sopapo Poético - 2016 e Sopapo Poético na Casa de Teresa - 2021), além de ter realizado diversas apresentações em escolas, feiras literárias e espaços acadêmicos e de cultura popular.

"Quando o projeto começou, em 2012, tínhamos uma realidade diferente na cena cultural. Hoje já vemos escritores negros sendo reconhecidos, como o Jeferson Tenório, que inclusive é nosso parceiro", comenta Rodrigues. "A gente entende, sem falsa modéstia, que o Sopapo incentivou a livre-expressão da nossa comunidade, e, assim, que diversos artistas, principalmente mulheres, escrevessem e publicassem suas obras."

Aos poucos, além de escritores, o projeto foi agregando outras artes. Na terça-feira, o encontro deve reunir em torno de 100 a 120 pessoas, segundo a expectativa dos organizadores do evento. "Quem for, precisa estar vacinado, usar máscaras e respeitar os protocolos sanitários", destaca Rodrigues.

Junto com o sarau, outras atividades acontecem paralelamente: o Sopapinho, destinado às crianças, para que os pais e mães possam participar do evento de poesias (que precisa de atenção e silêncio), conta com educadores que irão trabalhar com conteúdos relacionados à cultura negra com a proposta de desenvolver o interesse pela poesia nos pequenos. As atividades envolvem brincadeiras, artes visuais, canto, contação de histórias e a participação na roda de poesia.

No entorno, a Feira Afro comercializará produtos autorais e de identidade étnica de afro-empreendedores, "para o dinheiro circular entre esta comunidade", explica Rodrigues. "Precisamos ter ações afirmativas neste sentido, e impulsionar estes empreendedores, e também o público que compra, para entender e se empoderar a partir do uso destes produtos."

Assim como o Sopapinho, a Feira Afro acompanha o Sopapo Poético desde suas primeiras edições. Além de itens de artesanato, também são comercializados alimentos, literatura, estética cultural, vestuário, acessórios, adereços com motivos afros, bonecas de personagens negros, cosméticos naturais e música, entre outros produtos.

Antecedendo o sarau, outra atração marcará o encontro desta terça-feira: o Cine Kafuné, com projeções no telão de vídeoclipes e documentários com foco na cultura negra. A exibição inicia 30 minutos antes das leituras de poesias.