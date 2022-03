Grupo Cerco em curta temporada

O Agulha (rua Conselheiro Camargo, 30) é cenário para o espetáculo Trago Sorte Mentira & Morte, nova montagem teatral do Grupo Cerco. A trama se passa em um bar, e apresenta figuras imersas em bebidas, jogos e sedução. Nesse ambiente degradado, lutam por sua sobrevivência e pelo seu prazer.

Com texto e canções originais de Celso Zanini, a peça é uma opereta-rock, escrita em rimas e repleta de comicidade, com direção musical de Simone Rasslan.

A temporada começa nesta terça-feira e vai até o dia 1º de abril, sempre às 20h30min. Na quarta-feira, haverá tradução para Libras, com cota de convites para pessoas surdas. Ingressos, a partir de R$ 20,00, pelo Sympla.

A programação inclui bate-papo sobre o processo de construção do espetáculo (no dia 02); uma oficina de teatro gratuita (dia 06, das 14h às 17h30min); e a exibição gratuita do registro audiovisual da peça no YouTube do Grupo Cerco (dia 29).