Grupo Cerco estreia novo trabalho em curta temporada no bar Agulha, em Porto Alegre

O Agulha, espaço localizado no Quarto Distrito, em Porto Alegre, foi eleito para servir de cenário para o espetáculo Trago Sorte Mentira & Morte. A trama da nova montagem teatral do Grupo Cerco se passa em um bar, e apresenta personagens boêmios, interpretados por Anildo Böes, Bruno Fernandes, Camila Falcão, Elisa Heidrich, Manoela Wunderlich, Martina Fröhlich e Philipe Philippsen.

São figuras que vivem imersas em bebidas, jogos e sedução. Nesse ambiente degradado, lutam por sua sobrevivência e pelo seu prazer. Com texto e canções originais de Celso Zanini, a peça é uma opereta-rock, escrita em rimas e repleta de comicidade, sob a direção musical de Simone Rasslan e direção cênica de Inês Marocco e Kalisy Cabeda.

Financiado pelo Pró-Cultura RS/ FAC, Trago Sorte Mentira & Morte foi contemplado no edital da Secretaria Estadual da Cultura (Sedac) FAC Teatro Hoje: Serafim Bemol. A estreia do trabalho será marcada por uma curta temporada, que começa na terça-feira (29) e vai até o dia 1º de abril (sexta-feira), sempre às 20h30 min. Na quarta-feira (30), haverá tradução e interpretação do espetáculo para Libras, com cota de convites para pessoas surdas.

O Agulha fica na Rua Conselheiro Camargo, nº 30, no bairro São Geraldo. Os ingressos estão sendo vendidos a preços populares e cota de convites para alunos de teatro de universidades públicas. A programação do projeto integra ainda ações on-line, como um bate-papo sobre o processo de construção do espetáculo (no dia 02); uma oficina de teatro gratuita (dia 06, das 14h às 17h30), ministrada por Inês e Kalisy; e a exibição gratuita do registro audiovisual da peça, que estará disponível no YouTube do Grupo Cerco durante o dia 29 de abril.