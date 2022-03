Tchê Barbaridade em show inédito na Capital

Como parte das celebrações aos 250 anos de Porto Alegre, o grupo Tchê Barbaridade fará um show-baile inédito neste sábado, às 23h, no Clube Lageado (avenida Edgar Pires de Castro, 9.316). A apresentação terá como convidados Machado, que esteve durante 18 anos tocando sua gaita fandangueira junto ao conjunto, e Marcelo do Tchê, que permaneceu por longos 25 anos à frente do grupo e compôs vários de seus principais sucessos.