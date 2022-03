Novo single de Antonio Villeroy, 'Mañana' chega às plataformas digitais

Viajando pela Europa em sua 18ª turnê, o cantor e compositor Antonio Villeroy lança nesta sexta-feira o single Mañana, com participação especial de Bebeto Alves na voz.

A música, que é o segundo lançamento antecipado do novo álbum Banquete, estará disponível em todas plataformas digitais. A previsão é de que o disco seja liberado na íntegra até o final do primeiro semestre deste ano.

O videoclipe da canção também será divulgado ao público nesta sexta-feira, às 20h, no canal oficial de YouTube do artista, e a faixa conta ainda com colaborações de Paula Finn, Flowjack e Jajafro.

Antonio chegou no continente europeu na última terça-feira e, até o final de abril, irá realizar ao todo 18 concertos em cidades de Portugal, Holanda, França, Espanha e Áustria.